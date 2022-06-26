Про це йдеться в повідомленні СБУ. Цю методичку використовували під час концерту в Лужниках і під час економічного форуму в Санкт-Петербурзі.

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Методички використовувати обов'язково

Документ, який вдалося перехопити СБУ, має помітку "до неухильного використання". У методичках від ФСБ йдеться про те, що потрібно хвалити Путіна, бо він "особисто врятував Росію від знищення", а росіян "врятував від стояння на колінах".

Саме за цими тезами мають готувати свої виступи російські чиновники, артисти та спортсмени. Ним послуговувалися і на концерті в Лужниках у березні, і на Економічному форумі у Петербурзі у червні,

– пояснив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Крім того, для того, щоб створити ілюзію аргументації агенти ФСБ у своїх брехливих методичках наводять "найправдивішу статистику", у якій йдеться про нібито величезну підтримку російського диктатора Путіна та про те, що буцімто санкції жодним чином не впливають на росіян. Це спрямовано на те, щоб росіяни не боялися дефолту та посилення санкцій.

"Росія може продовжувати брехати своїм громадянам і розповідати, "як у них все добре", але правда в тому, що російська армія вбиває мирних українців", – наголосив Дехтяренко.

СБУ викрила агентурну мережу Росії в Україні

24 червня в СБУ повідомили про викриття агентурної мережі російської розвідки в Україні. Один із її учасників став одіозний нардеп Андрій Деркач. Проти нардепа одразу ж порушили кримінальну справу.

За даними слідства, Деркач контролював створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях України. Цих силовиків мали використати для швидкого захоплення України. На реалізацію своїх планів Росія виділяла по 3 – 4 мільйони доларів раз на кілька місяців. Значну частину цих грошей Деркач забрав собі.

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