Оккупантов для фото- и видеодоказательств "величия армии" заставляют уничтожать свою же технику

Служба безопасности Украины перехватила очередные разговоры оккупантов. На записи российский командир для того, чтобы были хоть какие-то фото- и видеодоказательства "величия армии", заставил бойцов уничтожить свою технику.

В СБУ отметили, что российские захватчики отчаянно уничтожают собственную боевую технику и выдают ее за "подбитую украинскую".

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Россияне, демонстрируя "величие армии", уничтожают свою технику

Звучит дико, но рашисты готовы даже на такое, чтобы создать хотя бы видимость своих "успехов" в Украине,

– отметили в спецслужбе.

На новых перехватах СБУ слышно, как российский командир ставит своей подчиненной задачу: сделать фото- и видеофиксацию "уничтоженных минометов".

Россияне пользуются сходством украинской и российской военной техники. Однако, отметили в Службе безопасности, даже "в спокойных условиях" путинские воины не могут уничтожить собственную гаубицу ни из гранатомета, ни взрывчаткой.

"Я об этом уже доложил. Теперь ждут фотографий, минометов, пулеметов, крови, бинтов и всей х**ни… Давайте как можно быстрее", – недовольно говорит на записи командир.

В СБУ подытожили, что такие несуразные действия россиян не могут не радовать.

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