Оккупантов хоронят "пачками", это негативно влияет на мобилизацию, – Фейгин о настроениях в России

В последние дни ВСУ ликвидируют сотни оккупантов. Больше всего на россиян повлиял удар по Макеевке, куда согнали российских военных для просмотра новогодней речи Путина. Погибших оккупантов теперь хоронят "пачками", и это негативно влияет на мобилизацию в России.

Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный правозащитник Марк Фейгин. Он заверил, что мобилизованные теперь концентрируются ближе к линии боевых действий, ведь туда достает украинская артиллерия и HIMARS.

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По его словам, их свозят или для обороны, потому что для наступления по каким-то направлениям, на что рассчитывает Кремль.

Правозащитник предполагает, что мобилизованные попадают в такие ситуации (под удары ВСУ – 24 Канал) из-за плохого командования и отсутствие нормального управления, а также из-за того, что в мобилизации в России происходит беспорядок.

"Там воруют и пытаются на чем-то "заработать" себе ордена, погоны и медали, поэтому все делается быстро и никто не беспокоится о том, насколько это безопасно", – пояснил Фейгин.

Как массовые потери влияют на мобилизацию

По мнению правозащитника, положительно это не может повлиять на мобилизованных, которые могут погибнуть, даже не доехав до линии фронта. Он добавляет, что такие вещи будут происходить, ведь никакой инфраструктуры, где можно скрыть военных, нет.

Никто этим не занимается, а масса мобилизованных в России огромна. И эта информация до мобилизованных доходит. В частности, тех, что были Макеевцы, родом из Самары, теперь хоронят "пачками". Это все видят, потому что в Самаре этого нельзя скрыть, как в Якутии, например,

– заметил Фейгин.

Он убежден, что эти вещи определенно влияют на мобилизованные.

"И то, что Кремль сейчас хочет призвать людей в январе, это окажет негативное влияние на потенциальных новых мобилизованных. Эти люди услышат информацию о таких ударах. В частности, какая-то часть россиян увидят видео раненого из Макеевки, который уже умер в больнице", – считает правозащитник.

По его словам, обычные россияне, не контрактники или призывники, не готовы умирать, они не понимают, где у них есть права.

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Москва это учитывает и может закрыть границы

Может ли это привести к массовому отказу от участия в войне или дезертирстве? По мнению Фейгина, согласно логике, это должно было происходить, но сейчас этого нет. "Россияне, как бараны, идут на убой. Как это возможно? Ради чего это?", – не понимает он.

Думаю, это в любом случае будет негативно влиять на мобилизацию, и Москва это учитывает. Не исключаю, что до 15 января закроют границы с учетом этого негативного эффекта погибших россиян,

– подытожил Фейгин.

К слову, украинская разведка убеждена, что Россия собирается мобилизовать еще полмиллиона оккупантов. Их планируют бросить в наступление уже весной и летом 2023, ведь чтобы подготовить военные формирования нужно, по меньшей мере, 2 месяца.