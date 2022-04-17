Оккупантов остановили, это последние их солдаты, – Арестович объяснил, почему ВСУ не наступают

Украинские защитники остановили атаку оккупантов. Однако для того, чтобы идти дальше в наступление, нужно оружие.

У российской армии заканчиваются последние резервы. Об этом в эфире сказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

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"Сейчас мы остановили противника. Наступление, которое они (оккупанты – 24 канал) организуют – это последние солдаты России", – подчеркнул Арестович.

Украине нужно оружие

Возникает вопрос, могут ли Вооруженные Силы перейти в наступление, чтобы освобождать наши города.

Для этого нужно не просто оружие, а очень много тяжелого оружия,

– заметил советник главы ОП.

Он объяснил, что наступление – это гораздо более сложный способ боевых действий, чем оборона. "Если мы пойдем в наступление, россияне будут в обороне. Ситуация перевернется – они будут в лучших условиях обороняться, а мы – наступать в очень сложных условиях", – заметил Арестович.

Запад должен удовлетворить запросы Украины

Для того чтобы иметь это преимущество, нужно очень много тяжелого оружия. Его, как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, дают – однако не то количество, не теми темпами, не совсем та номенклатура, которая нам нужна.

"Если Запад хочет, чтобы мы победили, чтобы не повторялась Буча, нужно удовлетворить те запросы, которые мы предоставляем. Мы с нетерпением ждем увеличения темпов и номенклатуры этого оружия", – добавил Арестович.

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