Оккупантов отправили на "концерт Кобзона": бойцы ВСУ спасли украинский флаг

Украинские защитники ликвидировали россиян, подло пытавшихся "прикрыться" нашим флагом.

Русские вывесили сине-желтое знамя на свою технику и думали им прикрыться.

Читайте также В Донецкой области ВСУ уничтожили целую батальонную тактическую группу россиян всего за несколько часов

Однако это им не помогло. Наши воины спасли флаг, а россиян отправили на "концерт Кобзона".

Интересно – Новые данные об огромных потерях врага по состоянию на 2 апреля: