Оккупантов отправили на "концерт Кобзона": бойцы ВСУ спасли украинский флаг
2 апреля 2022 , 22:35Читати новину українською
Источник:Минобороны
Украинские защитники ликвидировали россиян, подло пытавшихся "прикрыться" нашим флагом.
Русские вывесили сине-желтое знамя на свою технику и думали им прикрыться.
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Однако это им не помогло. Наши воины спасли флаг, а россиян отправили на "концерт Кобзона".
Интересно – Новые данные об огромных потерях врага по состоянию на 2 апреля: