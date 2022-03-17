Российский оккупант отметил, что он никогда не забудет надписей "На**й шастать", "Путін х**ло" и "Російські окупанти ми вас не чекали".
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В разговоре рашист отметил, что когда они въезжали в Украину, их удивили чистые и ухоженные поля, однако сейчас все изменилось – повсюду трупы, все сожжено, магазины развалены.
Люди нас боятся, ненавидят нас. Но что нам делать?
– говорит российский военный.
Он отметил, что российская армия, в частности из их батальона, понесла немалые потери.
Слушайте перехваченный разговор оккупанта: