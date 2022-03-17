Російський окупант зазначив, що він ніколи не забуде надписів "Не**й шастать", "Путін х**ло" та "Російські окупанти ми вас не чекали".

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В розмові рашист зазначив, що коли вони в'їжджали в Україну, їх здивували чисті та доглянуті поля, однак зараз все змінилося – усюди трупи, все спалено, магазини розвалені.

Люди нас бояться, ненавидять нас. Але що нам робити?

– говорить російський військовий.

Він відмітив, що російська армія, зокрема із їхнього батальону, зазнала чималих втрат.

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Слухайте перехоплену розмову окупанта: