Російський окупант зазначив, що він ніколи не забуде надписів "Не**й шастать", "Путін х**ло" та "Російські окупанти ми вас не чекали".
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В розмові рашист зазначив, що коли вони в'їжджали в Україну, їх здивували чисті та доглянуті поля, однак зараз все змінилося – усюди трупи, все спалено, магазини розвалені.
Люди нас бояться, ненавидять нас. Але що нам робити?
– говорить російський військовий.
Він відмітив, що російська армія, зокрема із їхнього батальону, зазнала чималих втрат.
Слухайте перехоплену розмову окупанта: