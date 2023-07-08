Подробности рассказал водолаз ССО Украины. Он заметил, что увидел это во время освобождения Змеиного.

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Когда мы были у самого берега, под водой видели остатки россиян, которых морские жители немного доедали,

– заявил он.

Надеемся, у бедных морских жителей не было отравления после такой "пищи".

Водолаз ССО подчеркнул, что операция на Змеином для него не была чем-то чрезвычайным. Он и его коллеги постоянно действуют в море. Герой припомнил, как ходили на большие дистанции на надувных лодках. Единственное отличие операции по освобождению Змеиного – очень сильное внимание к операции.

Освобождение Змеиного – одна из важнейших операций

Владимир Зеленский в 500-й день полномасштабного вторжения России в Украину – 8 июля – побывал на Змеином. Там украинский лидер почтил героев, оборонявших остров ценой собственных жизней. Президент подчеркнул, что освобождение Змеиного – одна из важнейших операций за время полномасштабной войны.