Оккупантов уже заманивают на войну в Украину под легендой "командировки в Беларусь"

Российское военное командование пытается привлечь живую силу на войну всяческими способами. Теперь воинам рассказывают, что они просто едут в Беларусь

Это отметил украинский военный Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц"). Он обнародовал скриншот сообщения одного из российских военных, который все понимает и не хочет ехать.

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Сначала в Беларусь, а затем – в Украину

Российский воин отказался ехать "на командировку" в Беларусь, которая должна была длиться от 3 до 6 месяцев. Он утверждает, что никто не видел соответствующего приказа, деталей и т.п. Все, по его словам, только на словах. Также ходят слухи, что из Беларуси их оперативно перекинут воевать против Украины.

Российский оккупант не знает, что ему делать / Скриншот Анатолий Штирлиц

Воина не хочет ехать и собирается уволиться. Но переживает: ему угрожают – если не поедет, попадет в тюрьму. Теперь он не знает, как это удалось все организовать.

Оккупантов уже привлекают в Украину под легендой "командировки в Беларусь". Но часть кафиров уже рассекретила планы фюрера и командования и пишет рапорты об отказе, – пишет Анатолий Штефан.

Неудивительно, что российский кафиров не хочет ехать воевать против Украины. С начала полномасштабной войны, начавшейся 24 февраля, Вооруженные Силы уже уничтожили значительное количество захватчиков. По состоянию на 11 июня россияне потеряли уже 32 050 живой силы .

Только за минувшие сутки, 10 июня, украинские военные ликвидировали 150 российских захватчиков. Такие данные приводит Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Больше потерь враг понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Следует добавить, что эти данные приблизительны, ведь продолжаются активные боевые действия, поэтому конкретное количество уничтоженных кафиров подсчитать сложно.

Общие потери россиян

личного состава 32050 (+150) человек ликвидировано;

танков – 1419 (+10) единиц;

ББМ (боевых бронированных машин) – 3466 (+16) единиц;

артиллерийских систем – 712 (+0) единиц;

РСЗО (реактивных систем залпового огня) – 222 (+0) единиц;

средства ПВО (противовоздушная оборона) – 97 (+0) единиц;

самолетов – 212 (+0) единиц;

вертолетов – 178 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня (беспилотники) – 579 (+7),

крылатые ракеты – 125 (+0),

корабли/катера – 13 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2448 (+10) единиц;

специальная техника – 54(+0).

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