Больше всего досталось Попасной. Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

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В Попасной есть жертвы

Гайдай напомнил, что в городе несколько недель продолжаются уличные бои. Кроме того, российская армия постоянно покрывает огнем многоэтажки и частные дома.

Только за 22 апреля местные жители выдержали 5 артиллерийских атак врага. Однако есть жертвы. Вечером погиб 66-летний мужчина, а его жена ранена. Еще один мирный житель тоже получил несовместимые с жизнью ранения.



Разрушение домов / Фото Луганской ОГА

Кроме Попасной, оккупанты повредили гражданскую инфраструктуру в Лисичанске и Новодружеске.



Последствия обстрелов / Фото Луганской ОГА

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