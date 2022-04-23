Враг наступает на восток, чтобы установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями. Впоследствии – обеспечить себе сухопутный путь между Донбассом и Крымом. Об этом сообщили в Генштабе 23 апреля.

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На Донецком направлении оккупанты наступают вдоль всей линии столкновения. Основные усилия враг сосредотачивает для штурма Северодонецкого направления.

Противник оказывает интенсивное огненное влияние на наши войска с целью их вытеснения и создания условий для развития наступления на Славянск. Продолжается наступление в направлении Новотошкивского и штурмовых действий в районах Рубежного, Попасной и Марьинки,

– говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении противник продолжает блокировать наши подразделения в районе завода "Азовсталь". Оккупанты наносят авиационные удары по городу, в частности применяют самолеты дальней авиации.

За сутки 22 апреля ВСУ отразили на Донбассе 8 вражеских атак. Украинские военные уничтожили:

9 танков;

18 единиц бронированной техники

13 единиц автомобильной техники;

1 топливозаправщик;

3 артиллерийские системы.

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