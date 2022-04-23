Ворог наступає на Схід, щоб встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями. Згодом – забезпечити собі сухопутний шлях між Донбасом та Кримом. Про це повідомили в Генштабі 23 квітня.

Зверніть увагу Бригада, яка вчиняла звірства у Бучі, уже зазнала втрат біля Ізюма, – Генштаб ЗСУ

На Донецькому напрямку окупанти наступають уздовж усієї лінії зіткнення. Основні зусилля ворог зосереджує для штурму Сєвєродонецького напрямку.

Противник здійснює інтенсивний вогневий вплив на наші війська з метою їх витіснення та створення умов для розвитку наступу на Слов’янськ. Триває наступ у напрямку Новотошківського та штурмові дії у районах Рубіжного, Попасної і Мар'їнки,

– мовиться в повідомленні.

На Маріупольському напрямку противник надалі блокує наші підрозділи в районі заводу "Азовсталь". Окупанти завдають авіаційних ударів по місту, зокрема застосовують літаки дальньої авіації.

За добу 22 квітня ЗСУ відбили на Донбасі 8 ворожих атак. Українські військові знищили:

9 танків;

18 одиниць броньованої техніки

13 одиниць автомобільної техніки;

1 паливозаправник;

3 артилерійські системи.

Цікаво – Нічне звернення Зеленського за 22 квітня: дивіться відео