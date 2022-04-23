Найбільше дісталось Попасній. Про це розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Важливо Окупанти хочуть наступати на Слов’янськ, штурмували Рубіжне і Попасну: ситуація на Донбасі

У Попасній є жертви

Гайдай нагадав, що в місті декілька тижнів тривають вуличні бої. Крім того, російська армія постійно накриває вогнем багатоповерхівки та приватні будинки.

Лише за 22 квітня місцеві жителі витримали 5 артилерійських атак ворога. Однак є жертви. Ввечері загинув 66-річний чоловік, а його жінку поранено. Ще один мирний мешканець теж зазнав несумісних з життям поранень.



Руйнування будинків / Фото Луганської ОДА

Крім Попасної, окупанти пошкодили цивільну інфраструктуру в Лисичанську та Новодружеську.



Наслідки обстрілів / Фото Луганської ОДА

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