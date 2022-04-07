Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он рассказал, какая вообще ситуация в регионе.

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Оккупанты кошмарят Харьковщину

6 апреля захватчики обстреляли из артиллерии Балаклею: погибли три человека, разрушены многие дома. Также ночью россияне нанесли ракетный удар по Лозовой. К счастью, никто не пострадал.

Сейчас оккупанты скопили большие силы в Изюмском и Купянском направлениях, где свозят технику по железной дороге. Вооруженные Силы готовы к любому развитию событий.

Также в Харьковскую область продолжает прибывать гуманитарная помощь. Жители города могут получить бесплатные продукты в Укрпочте и "Новой почте"

Мы продолжаем обеспечивать гуманитарной помощью Харьков и общины области. Каждый день жители города могут получить бесплатно продукты питания в отделениях Новой почты и Укрпочты. Из областного гуманитарного штаба волонтеры доставляют также адресную помощь,

– отметил Олег Синегубов.

Также есть успехи с эвакуацией населения. По состоянию на 7 апреля из Лозовой и Барвенково удалось вывезти 15 тысяч человек.