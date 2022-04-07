Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він розповів, яка взагалі ситуація в регіоні.

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Окупанти кошмарять Харківщину

6 квітня загарбники обстріляли з артилерії Балаклію: загинули троє людей, зруйнувана багато будинків. Також вночі росіяни завдали ракетного удару по Лозовій. На щастя, ніхто не постраждав.

Наразі окупанти скупчили великі сили в Ізюмському та Куп’янському напрямках, де звозять техніку залізницею. Збройні Сили України готові до будь-якого розвитку подій.

Також на Харківщину продовжує прибувати гуманітарна допомога. Мешканці міста можуть отримати безкоштовні продукти в Укрпошті та "Новій пошті"

Ми продовжуємо забезпечувати гуманітарною допомогою Харків та громади області. Щодня жителі міста можуть отримати безкоштовно продукти харчування у відділеннях Нової пошти та Укрпошти. Із обласного гуманітарного штабу волонтери доставляють також адресну допомогу, – зазначив Олег Синєгубов.

Також є успіхи з евакуацією населення. Станом на 7 квітня з Лозової та Барвінкового вдалося вивезти 15 тисяч людей.

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