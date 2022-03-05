Вооруженные силы Украины на подступах к населенному пункту отбивают атаки оккупантов. Об этом по состоянию на 23:00 4 марта сообщил мэр Вадим Бойченко.

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Пятые сутки российские военные обстреливают Мариуполь на Донбассе, ВСУ на подступах к городу не пускают их на территорию,

– отметил мэр города.

Он также добавил, что в настоящее время власти работают над созданием "зеленого коридора", чтобы доставить в город еду и лекарства. По его словам, для этого следует прекратить огонь.