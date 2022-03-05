Збройні сили України на підступах до населеного пункту відбивають атаки окупантів. Про це станом на 23:00 годину 4 березня повідомив мер Вадим Бойченко.

Читайте також На Півдні ворог намагається продовжити наступ на Запоріжжя

П'яту добу поспіль російські військові обстрілюють Маріуполь на Донбасі, ЗСУ на підступах до міста не впускають їх на територію,

– зазначив міський голова.

Він також додав, що наразі влада працює над створенням "зеленого коридору", аби доставити до міста їжу та ліки. З його слів, для цього потрібно припинити вогонь.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!