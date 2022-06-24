Оккупанты анонсировали мариупольцам компенсацию за жилье: люди понимают, что это фейк

Российские захватчики пообещали жителям города компенсацию за разрушенное жилье, но деньги не собираются выплачивать. В пункте выдачи талонов на компенсации гигантские очереди – однако еще ни один человек не получил своих выплат.

Российские оккупанты в очередной раз издеваются над пострадавшими в результате сокрушительных обстрелов мариупольцев. На этот раз захватчики объявили о якобы "компенсациях" за разрушенное жилье. Люди, приходящие на пункт регистрации для компенсаций, жалуются, что никаких денег им не выдают.

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О новой фейковой благотворительности оккупантов рассказал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. Он рассказал о возмущении местных жителей новой аферой россиян.

Как рассказала анонимная женщина, чтобы занять 85 номер, она пришла в 4:45 утра. Люди ждут несколько дней, чтобы получить номер. Запись делают только два человека, поэтому формируются огромные очереди,

– сообщил советник городского главы.

Жители Мариуполя ждут компенсации за разрушенное жилье, но россияне в очередной раз их обманывают: смотрите видео

Компенсации, ожидаемо, никто не получает. Жилье, которое разрушили или повредили российские снаряды, восстанавливать не собираются. При этом оккупанты кормят пострадавших мариупольцев обещаниями о "компенсациях" и заставляют их стоять в километровых очередях.

Жители начинают понимать, что обещания оккупантов – это фейк, обычная пропаганда и отчет для "галочки". А над ними просто издеваются. Уже скоро россияне и коллаборанты получат настоящее народное негодование. Мариупольцы будут требовать "улучшений", а не ждать, как привыкли на это жители "путинского режима",

– заявил Андрющенко.

Очередная афера с жильем: россияне выселяют людей и сносят их дома

В Мариуполе российские оккупанты сообщают местным жителям о том, что их дома собираются сносить. Люди должны вывезти вещи за сутки, что фактически невозможно.

Российские захватчики ставят местных жителей перед фактом того, что их дома будут демонтированы. На то, чтобы собрать и вывезти личные вещи, дают сутки.

На фото, опубликованном Андрющенко, видно, что российские оккупанты планируют сносить дома 27 июня. До этого времени местные жители должны вывезти свои личные вещи. Россияне ставят перед фактом демонтажа жителей нескольких домов, фактически выгоняя их на улицу.

Сообщается, что российские боевики начали строить "модульные домики" для мариупольцев, потерявших свой дом. При этом "домики" расположены прямо рядом с линией оккупационной обороны. Безопасности для жителей, которые будут жить там, не было и не будет. Таким образом оккупанты снова пытаются прикрыться гражданским населением, опасаясь украинской атаки.

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