Российские оккупанты продолжают терять своих бойцов. В частности, в апреле 2021 года 31 боевик погиб, еще 38 – получили ранения.

Информацию обнародовал офицер Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим. Он уточнил, что все потери оккупантов были небоевыми.

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Потери войск оккупанта в апреле

С 1 по 30 апреля ряды российских наемников поредели на 69 человек.

погиб 31 российский наемник – все потери небоевые,

ранения получили 38 боевиков – все ранения они получили не в бою.

Ситуация с потери от начала перемирия

С начала действия соглашения о полном и всеобъемлющем режиме тишины (с 27 июля 2020 года) потери оккупантов составляют 474 человек.

погибли 216 боевиков, из них только 8 – в бою,

ранения получили 258 бойцов, боевые – 7,

техники у российских наемников тоже стало меньше: они потеряли 1 боевую бронированную машину, 6 беспилотников, 5 единиц автомобильной техники.

Важно! Из-за агрессии России на Донбассе продолжают умирать украинские защитники. В течение 2020 года на оккупированных территориях погибли по меньшей мере 75 военных ВСУ. А с начала 2021 года на фронте пули оккупантов убили уже 38 бойцов.