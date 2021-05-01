Оккупанты в апреле потеряли 69 своих бойцов
Российские оккупанты продолжают терять своих бойцов. В частности, в апреле 2021 года 31 боевик погиб, еще 38 – получили ранения.
Источник:фейсбук Сергея Нещадима
Информацию обнародовал офицер Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим. Он уточнил, что все потери оккупантов были небоевыми.
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Потери войск оккупанта в апреле
С 1 по 30 апреля ряды российских наемников поредели на 69 человек.
- погиб 31 российский наемник – все потери небоевые,
- ранения получили 38 боевиков – все ранения они получили не в бою.
Ситуация с потери от начала перемирия
С начала действия соглашения о полном и всеобъемлющем режиме тишины (с 27 июля 2020 года) потери оккупантов составляют 474 человек.
- погибли 216 боевиков, из них только 8 – в бою,
- ранения получили 258 бойцов, боевые – 7,
- техники у российских наемников тоже стало меньше: они потеряли 1 боевую бронированную машину, 6 беспилотников, 5 единиц автомобильной техники.
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