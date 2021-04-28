В Офисе генпрокурора отметили, что за боевиков на Донбассе воевали около 260 иностранцев. Они приехали из 32 стран.

Многие из наемников могут быть причастны к военным преступлениям, а также – преступлениям против человечности. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

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В целом из 32 стран нами установлено 260 граждан, которые воевали на востоке Украины и в Крыму,

– сказал Мамедов.

В Офисе генпрокурора заявили, что ведут диалог с правоохранителями других государств. Их просят содействовать расследованию имеющихся уголовных производств.

Мамедов не уточнил, из каких именно стран прибывали наемники.

Иностранные боевики на Донбассе: последние новости

В апреле СМИ писали, что в Чехии взяли под стражу трех из пяти российских наемников, воевавших на Донбассе. Их обвиняют в терроризме, участии в террористической группе, финансировании и пропаганде терроризма.

В декабря 2020 года чеху, который воевал за боевиков на Донбассе, дали 3 года тюрьмы. Ранее мужчине был присужден лишь условный срок.

Обратите внимание! В течение последних месяцев на Донбассе – обострение. Оккупанты полностью сорвали перемирие. Они чуть ли не ежедневно осуществляют прицельные обстрелы в сторону украинских позиций. С начала 2021 года уже погибли по меньшей мере 38 бойцов ООС.