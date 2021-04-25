В Праге взяли под стражу 3 наемников, воевавших на стороне боевиков на Донбассе, – СМИ
В Чехии взяли под стражу трех из пяти российских наемников, воевавших на Донбассе. Им предъявлены обвинения в терроризме, участии в террористической группе, финансировании и пропаганде терроризма.
Источник:Novinky
Об этом сообщают чешские СМИ со ссылкой на прокурора Высшей прокуратуры Праги Мартина Билого. Среди обвиняемых также одно юридическое лицо.
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Кого взяли под стражу:
- Руководителя "Объединения чехословацких солдат в резерве мира" Ивана Кратохвила.
- Члена этого объединения Милоша Уржецкого.
- Православного священника Ивана Гадраву.
По мнению суда, содержание под стражей было необходимо, ведь подозреваемые могут скрываться и влиять на других свидетелей по делу.
У задержанного священника – пророссийская позиция
Относительно задержанного священнослужителя, то Гадраву называют человеком с пророссийской ориентацией. Он управлял общиной при церкви Святого Вацлава, что в Литомержицах. Гадраву активно помогал людям с зависимостью и заключенным.
Отметим, что решение суда может обжаловаться подозреваемыми.
Что известно о задержании
- Вероятных наемников задержали во время крупной операции в ночь на 21 апреля.
- Задержали 5 чехов, которых подозревают в сотрудничестве с боевиками.
- По данным СМИ, подозреваемыми руководили сотрудники российской разведки из посольства в Праге.
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