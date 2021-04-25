В Чехии взяли под стражу трех из пяти российских наемников, воевавших на Донбассе. Им предъявлены обвинения в терроризме, участии в террористической группе, финансировании и пропаганде терроризма.

Об этом сообщают чешские СМИ со ссылкой на прокурора Высшей прокуратуры Праги Мартина Билого. Среди обвиняемых также одно юридическое лицо.

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Кого взяли под стражу:

Руководителя "Объединения чехословацких солдат в резерве мира" Ивана Кратохвила.

Члена этого объединения Милоша Уржецкого.

Православного священника Ивана Гадраву.

По мнению суда, содержание под стражей было необходимо, ведь подозреваемые могут скрываться и влиять на других свидетелей по делу.

Важно! В СМИ сообщают, что "Объединение чехословацких солдат в резерве мира" собирало средства для поездок в зоны боевых действий, есть информация о связи организации с российскими спецслужбами. Члены объединения часто проводили военные учения и резко критиковали НАТО.

У задержанного священника – пророссийская позиция

Относительно задержанного священнослужителя, то Гадраву называют человеком с пророссийской ориентацией. Он управлял общиной при церкви Святого Вацлава, что в Литомержицах. Гадраву активно помогал людям с зависимостью и заключенным.

Отметим, что решение суда может обжаловаться подозреваемыми.

Что известно о задержании