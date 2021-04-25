У Чехії взяли під варту трьох з п'яти російських найманців, які воювали на Донбасі. Їм висунули звинувачення у тероризмі, участі у терористичній групі, фінансуванні та пропаганді тероризму.

Про це повідомляють чеські ЗМІ з посиланням на прокурора Вищої прокуратури Праги Мартіна Білого. Серед звинувачених також одна юридична особа.

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Кого взяти під варту:

Керівника "Об'єднання чехословацьких солдат у резерві світу" Івана Кратохвіла.

Члена цього об'єднання Мілоша Уржецького.

Православного священника Івана Гадраву.

На думку суду, утримання під вартою було необхідне, адже підозрювані можуть переховуватись та впливати на інших свідків у справі.

Важливо! У ЗМІ повідомляють, що "Об'єднання чехословацьких солдат у резерві миру" збирало кошти для поїздок у зони бойових дій, є інформація про зв'язок організації з російськими спецслужбами. Члени об'єднання часто проводили військові навчання та різко критикували НАТО.

У затриманого священника – проросійська позиція

Щодо затриманого священнослужителя, то Гадраву називають людиною з проросійською орієнтацією. Він управляв общиною при церкві Святого Вацлава, що у Літомержицях. Гадраву активно допомагав людям з залежністю та ув'язненим.

Зазначимо, що рішення суду може оскаржитись підозрюваними.

Що відомо про затримання