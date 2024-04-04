Для этого спасателям пришлось поднимать плиты перекрытий дома. Известно, по меньшей мере 10 человек получили ранения в результате ударов России по Харькову.

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Мужчина был заблокирован плитами

Из-под завалов четырехэтажки спасен мужчина, заблокированный после удара России. Спасателям пришлось поднимать плиты перекрытий, чтобы получить доступ к пострадавшему, который, хоть и был в сознании, впрочем, не мог самостоятельно передвигаться.