Для цього рятувальникам довелося підіймати плити перекриттів будинку. Наразі відомо про щонайменше 10 людей, які зазнали поранень внаслідок ударів Росії по Харкову.

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Чоловік був заблокований плитами

З-під завалів чотириповерхівки врятовано чоловіка, заблокованого після удару Росії. Рятувальникам довелося підіймати плити перекриттів, щоб отримати доступ до потерпілого.

Чоловік у свідомості, попросив води, але пересуватися сам не міг, його передали медикам,

– мовиться у повідомленні.

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що на місці удару одного з російських "Шахедів" триває операція з порятунку людини, яка перебуває під завалами і подає ознаки життя.