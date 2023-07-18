Оккупанты атаковали Николаев дронами: в городе вспыхнул пожар

Российские военные в ночь на 18 июля атаковали "Шахедами" также Николаев. В результате в городе вспыхнул пожар.

Деталями, касающимися атаки дронами-камикадзе, поделился глава ОВА Виталий Ким. Он также рассказал, есть ли жертвы в результате обстрела Николаева "Шахедами".

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В городе вспыхнул пожар

По словам Виталия Кима, в Николаеве, по состоянию на 02:59, занимаются укрощением огня. Что касается жертв, то предварительно их нет.

Городской голова Александр Сенкевич добавил, что на одном из объектов возник довольно серьезный пожар. Он добавил, что на месте работают спасатели ГСЧС. Высокопоставленное должностное лицо пообещало полную информацию предоставить утром.

Далее мы вам расскажем, что известно о ночной атаке города русскими захватчиками. Первоначально было известно, что россияне запустили первую группу "Шахедов". И уже около 01:03 сирены звучали в Очакове Николаевской области, предупреждая об угрозе атаки ими.

Уже в 01:22 воздушную тревогу объявили жителям Николаевской и Херсонской областей. А через полчаса стало известно, что в Николаеве раздались взрывы. Тогда жителей попросили быть осторожными и не покидать укрытий, чтобы не рисковать собственными жизнями.

Обратим внимание, что тогда же мониторинговые каналы призывали людей не стоять у окон и не снимать работу ПВО. Также писали, что в городе загорелся пожар. А уже на 02:08 писали о том, что пока не фиксируется угроза для жителей Николаева. В то же время подчеркнули, что в городе есть прилеты.

Отмечаем, что во время воздушной тревоги необходимо находиться в укрытии. В крайнем случае – пользоваться правилом двух стен. Ни в коем случае не фиксируйте и не выкладывайте в сеть видео и фото с работой ПВО. Помните, что такие действия могут помочь врагу корректировать огонь.

Добавим, что россияне также взялись за атаку Одессы этой ночью. На город запустили сразу несколько групп "Шахедов". Известно, что там очень громко и активно работает ПВО. По состоянию на 03:17 угроза атак не утихла ни для жителей Одесской области, ни для Николаевской.