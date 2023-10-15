Пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что линия фронта специфична – это река Днепр. По словам спикера, вокруг нее идет контрбатарейное противодействие, пишет 24 Канал.

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Зачем Россия атакует авиацией ночью

Наталья Гуменюк рассказала, что враг продолжает террористическим способом давить на мирное население, на правый берег. Оккупанты продолжают использовать авиацию.

Характерно то, что они (оккупанты – 24 Канал) переключили авиационные удары больше на ночное время. То есть снова подчеркивая свой терроризм – когда люди отдыхают, они стараются максимально терроризировать,

– рассказала Наталья Гуменюк.

По словам спикера, больше всего достается жилым кварталам, гражданской инфраструктуре, в частности, сельскохозяйственным предприятиям. То есть враг пытается уничтожить все, что может дать региону возможность развиваться и готовиться к зиме.

"Артиллерийские обстрелы также продолжаются, но они существенно уменьшились в наполненности. Число боеприпасов, которое враг использует, снизилось на сотню – полторы. Это значит, что у них чувствуется снарядный голод. Мы продолжаем над этим работать – за минувшие сутки уничтожили очередной контрольный пункт, командный пункт и пункт управления БПЛА", – рассказала спикер.

Она уточнила, что россияне на Юге Украины активно используют свои беспилотники разведывательного типа и дроны для сброса осколочных боеприпасов.

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