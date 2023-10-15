Речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що лінія фронту специфічна – це річка Дніпро. За словами речниці, довкола неї точиться контрбатарейна протидія, пише 24 Канал.

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Навіщо Росія атакує авіацією вночі

Наталія Гуменюк розповіла, що ворог продовжує терористичним способом тиснути на мирне населення, на правий берег. Окупанти продовжують використовувати авіацію.

Характерним є те, що вони (окупанти – 24 Канал) перемкнули авіаційні удари більше на нічний час. Тобто знову підкреслюючи свій тероризм – коли люди відпочивають, вони намагаються максимально тероризувати,

– розповіла Наталія Гуменюк.

За словами речниці, найбільше дістається житловим кварталам, цивільній інфраструктурі, зокрема, сільськогосподарським підприємствам. Тобто ворог намагається знищили все те, що може дати регіону можливість розвиватись та готуватись до зими.

"Артилерійські обстріли також тривають, але вони суттєво зменшилися у наповненості. Кількість боєприпасів, яку ворог використовує, знизилася на сотню – півтори. Це означає, що у них відчувається снарядний голод. Ми продовжуємо над цим працювати – за минулу добу знищили черговий контрольний пункт, командний пункт і пункт управління БпЛА", – розповіла речниця.

Вона уточнила, що росіяни на Півдні України активно використовують свої безпілотники розвідувального типу та дрони для скидання осколкових боєприпасів.

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