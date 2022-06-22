Да, на Донбассе продолжаются ожесточенные бои. В частности, на Донецком направлении враг пытается продвинуться в направлении города Бахмут и установить контроль над городом Северодонецк – в городе идет тяжелое сражение .

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Для того, чтобы увеличить свои шансы на успех в направлении Северодонецка, противник наносит авиационные удары в районах Верхнекаменки, Северодонецка и Сиротино. На Бахмутском направлении враг также наносит авиационных ударов в районах населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Клиново и Вершина и авиационно-ракетных ударов вблизи Часового Яра, Новолуганского и Горного.

Важно: русские захватчики вели штурм в районе Новобахмутовки, но наши воины отразили вражеское наступление и заставили кафиров отойти.

На Краматорском направлении российские захватчики активных наступательных действий не проводились, но обстреливали позиции украинских защитников и защитниц из ствольной артиллерии в районах Пришиба, Сидорового, Донецкого и Маяков. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг продолжает поливать огнем позиции ВСУ, стараясь не допустить опрокидывание подразделений Сил обороны на другие направления.

Также кафиры бесперебойно готовят из авиации вблизи Новобахмутовки, Каменки, Авдеевки, Павловки, Угледара и Шевченко.

На слобожанском направлении противник ведет штурм, чтобы улучшить тактическое положение своих подразделений в районе города Славянск. Применял ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Богородичное, Новая Дмитровка, Новопавловка, Курулька, Долина, Пришиб, Краснополье, Вернополье, Родное, Красное, Шнурки, Красная Поляна, Карнауховка, Большая Камышеваха, Новая Дмитров.

На Северском направлении враг обстрелял из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Турья, Миропольское и Славгородское Сумской области.

Враг не хочет сдавать Харьковщину и Херсонщину

На Харьковском направлении оккупанты также проводят боевые действия, чтобы сдержать подразделения сил обороны и не допустить их выхода к государственной границе. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов: Харьков, Байрак, Победа, Коробочкино, Шевеловка, Рубежное, Лебяже, Мосьпаново, Шестаково, Петровка, Русская Лозовая, Крестище, Кулиничи, Уды, Старый Салтов, Верхний Салтов, Питом .



На Южнобужском направлении россияне занимаются инженерным оборудованием позиций. Также они оказывают огневое воздействие из ствольной и реактивной артиллерии, чтобы не допустить продвижения подразделений наших войск в глубь захваченной территории.

На Волынском и Полесском направлениях пока спокойно.

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