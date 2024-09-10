Ночью и утром Россия уже била "Шахедами" по Украине. В Черкасской и Сумской областях поражены инфраструктурные объекты, есть раненые.
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Где летят дроны утром 10 сентября
Те дроны, которые на Киевщине, движутся на Белую Церковь, пишут Воздушные силы.
Дроны летят в Черкасскую область – ВС.
Пуски УАБов на Сумщине и Донетчине.
Где сейчас тревога
ВС: Киевская область – угроза применения ударных БПЛА!
Тревога на Киевщине. В столице сирены пока не звучали.
Есть ракетная опасность для Полтавщины, информируют Воздушные силы.
Мониторинговые сообщества сообщают, что неустановленный БПЛА на Черниговщине движется юго-западным курсом в сторону Полтавщины.
Пуски УАБов на Черниговщине.
ВС: Сумская область – угроза применения ударных БПЛА.
Неустановленный БПЛА на Сумщине курсом на Черниговщину, пишут мониторы. Они предположили, что это SuperCam.