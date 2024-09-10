Ночью и утром Россия уже била "Шахедами" по Украине. В Черкасской и Сумской областях поражены инфраструктурные объекты, есть раненые.

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Где летят дроны утром 10 сентября

10:50, 10 сентября

Те дроны, которые на Киевщине, движутся на Белую Церковь, пишут Воздушные силы.

10:35, 10 сентября

Дроны летят в Черкасскую область – ВС.

10:30, 10 сентября

Пуски УАБов на Сумщине и Донетчине.

10:18, 10 сентября

Где сейчас тревога

10:01, 10 сентября

ВС: Киевская область – угроза применения ударных БПЛА!

10:00, 10 сентября

Тревога на Киевщине. В столице сирены пока не звучали.

09:56, 10 сентября

Есть ракетная опасность для Полтавщины, информируют Воздушные силы.

09:55, 10 сентября

Мониторинговые сообщества сообщают, что неустановленный БПЛА на Черниговщине движется юго-западным курсом в сторону Полтавщины.

09:52, 10 сентября

Пуски УАБов на Черниговщине.

09:12, 10 сентября

ВС: Сумская область – угроза применения ударных БПЛА.

08:31, 10 сентября

Неустановленный БПЛА на Сумщине курсом на Черниговщину, пишут мониторы. Они предположили, что это SuperCam.