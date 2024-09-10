Уночі та зранку Росія вже била "Шахедами" по Україні. На Черкащині та Сумщині уражено інфраструктурні об'єкти, є поранені.
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Де летять дрони зранку 10 вересня
Де зараз тривога
ПС: Київська область – загроза застосування ударних БпЛА!
Тривога на Київщині. У столиці сирени поки не лунали.
Є ракетна небезпека для Полтавщини, інформують Повітряні сили.
Моніторингові спільноти повідомляють, що невстановлений БпЛА на Чернігівщині рухається південно-західним курсом у бік Полтавщини.
Пуски КАБів на Чернігівщині.
ПС: Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА.
Невстановлений БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину, пишуть монітори. Вони припустили, що це SuperCam.