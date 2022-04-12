Гайдай добавил, что один человек погиб, 10 – удалось спасти.

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Оккупанты обстреливают Луганщину

Сергей Гайдай сообщил, что враг продолжает интенсивно использовать авиацию и тактические ракетные комплексы. По его словам, в течение дня захватчики прилагали усилия для того, чтобы улучшить свое тактическое роу в районах нескольких населенных пунктов. Речь идет о:

Попасной,

Степном,

Рубежном,

Нижнем.

Однако успеха враг не достиг. Кроме того, инженерные подразделения армии противника пытаются восстановить железнодорожные мосты в районе Сватового. В результате мощных обстрелов врага Северодонецка, Рубежного, Кременной, Новодружеска оккупанты повредили:

примерно 17 объектов,

8 частных жилых домов,

6 хозяйственных сооружений,

1 объект инфраструктуры.

В городе Кременная загорелась крыша склада общей площадью 200 квадратных метров. Враг продолжает обстреливать Луганщину.

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