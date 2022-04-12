Гайдай додав, що одна людина загинула, 10 – вдалося врятувати.

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Окупанти обстрілюють Луганщину

Сергій Гайдай повідомив, що ворог продовжує інтенсивно використовувати авіацію та тактичні ракетні комплекси. За його словами, протягом дня загарбники докладали зусилля для того, щоб покращити своє тактичне роу районах кількох населених пунктів. Йдеться про:

Попасну,

Степне,

Рубіжне,

Нижнє.

Проте успіху ворог не досягнув. Крім того, інженерні підрозділи армії ворога намагаються відновити залізничні мости в районі Сватового. У результаті потужних обстрілів ворога Сєвєродонецька, Рубіжного, Кремінної, Новодружевська окупанти пошкодили:

приблизно 17 об’єктів,

8 приватних житлових будинків,

6 господарчих споруд,

1 об’єкт інфраструктури.

У місті Кремінна загорілася покрівля складу загальною площею 200 метрів квадратних. Ворог продовжує обстрілювати Луганщину.

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