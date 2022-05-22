Зафиксированы случаи обстрелов "Градами", "Торнадо" и "Смерчами". Подробно описал ситуацию в своем отчете за день глава Криворожской военной администрации Александр Вилькул. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его обращение.

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Обстреливали несколько общин

Россияне не просто обстреливают мирных жителей, а используют, в частности, кассетные боеприпасы. Были обстрелы в районе нескольких общин:

Нововоронцовской;

Высокопольское;

Кочубеевской;

Апостоловской.

Это вооружение крайне опасно для гражданских

Следует отметить, что кассетные боеприпасы запрещены Женевской конвенцией. Это обусловлено тем, что они крайне опасны для мирного населения в зоне боевых действий.

С начала войны наши пиротехники и саперы уже ликвидировали более 1500 этих варварских боеприпасов (Кассетных – 24 канал). Они могут взорваться, уже находясь на земле, через сутки, некоторые могут в течение недели или месяца,

– акцентировал Вилкул.

Он добавил, что иногда бывают и взрывы от смены температур. При этом некоторые из таких взрывных устройств могут быть незаметны. Например, когда застряли в земле под травой.



Найден недавно российский кассетный боеприпас / Фото Нацполиции

Сильно пострадал пожилой мужчина

Глава администрации рассказал, что в этот день произошло ужасное событие в селе Малая Костромка. Там мирный житель собрал 7 таких "кассет". Он принес их в свой дом и начал разбирать. Это привело к взрыву.

Пожилой мужчина выжил, но сильно пострадал и попал в больницу. В общей сложности с 24 февраля в Криворожском районе от взрыва кассетных боеприпасов погибли уже шесть человек погибли.

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Важно! Если вы видите подозрительные предметы, не подходите к ним и не берите. Следует немедленно звонить по телефону 101 и 102. Ведь соблюдение таких правил может спасти жизнь. Также обязательно говорите об этом детям. Поскольку кассетные боеприпасы не похожи на обычные снаряды, они могут поднимать их из любопытства. Часто жертвами этого типа вооружения становятся именно несовершеннолетние.

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