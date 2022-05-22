Зафиксированы случаи обстрелов "Градами", "Торнадо" и "Смерчами". Подробно описал ситуацию в своем отчете за день глава Криворожской военной администрации Александр Вилькул. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его обращение.
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Обстреливали несколько общин
Россияне не просто обстреливают мирных жителей, а используют, в частности, кассетные боеприпасы. Были обстрелы в районе нескольких общин:
- Нововоронцовской;
- Высокопольское;
- Кочубеевской;
- Апостоловской.
Это вооружение крайне опасно для гражданских
Следует отметить, что кассетные боеприпасы запрещены Женевской конвенцией. Это обусловлено тем, что они крайне опасны для мирного населения в зоне боевых действий.
С начала войны наши пиротехники и саперы уже ликвидировали более 1500 этих варварских боеприпасов (Кассетных – 24 канал). Они могут взорваться, уже находясь на земле, через сутки, некоторые могут в течение недели или месяца,
– акцентировал Вилкул.
Он добавил, что иногда бывают и взрывы от смены температур. При этом некоторые из таких взрывных устройств могут быть незаметны. Например, когда застряли в земле под травой.
Найден недавно российский кассетный боеприпас / Фото Нацполиции
Сильно пострадал пожилой мужчина
Глава администрации рассказал, что в этот день произошло ужасное событие в селе Малая Костромка. Там мирный житель собрал 7 таких "кассет". Он принес их в свой дом и начал разбирать. Это привело к взрыву.
Пожилой мужчина выжил, но сильно пострадал и попал в больницу. В общей сложности с 24 февраля в Криворожском районе от взрыва кассетных боеприпасов погибли уже шесть человек погибли.
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