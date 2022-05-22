Зафіксовані випадки обстрілів "Градами", "Торнадо" і "Смерчами". Детально описав ситуацію у своєму звіті за день голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вількул. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його звернення.

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Обстрілювали кілька громад

Росіяни не просто обстрілюють мирних жителів, а використовують, зокрема, касетні боєприпаси. Були обстріли в районі кількох громад:

Нововоронцовської;

Високопольської;

Кочубеївської;

Апостолівської.

Це озброєння вкрай небезпечне для цивільних

Слід зауважити, що касетні боєприпаси заборонені Женевською конвенцією. Це зумовлено тим, що вони вкрай небезпечні саме для мирного населення в зоні бойових дій.

З початку війни наші піротехніки та сапери вже ліквідували понад 1500 цих варварських боєприпасів (Касетних – 24 канал). Вони можуть вибухнути, вже перебуваючи на землі, через добу, деякі можуть протягом тижня або місяця,

– акцентував Вілкул.

Він додав, що інколи бувають і вибухи від зміни температур. При цьому деякі з таких вибухових пристроїв можуть бути непомітними. Для прикладу, коли застрягли в землі під травою.



Знайдений нещодавно російський касетний боєприпас / Фото Нацполіції

Сильно постраждав літній чоловік

Голова адміністрації розповів, що в цей день сталася жахлива подія в селі Мала Костромка. Там мирний житель зібрав 7 таких "касет". Він приніс їх до власного додому та почав розбирати. Це призвело до вибуху.

Літній чоловік вижив, але сильно постраждав і потрапив до лікарні. А загалом від 24 лютого у Криворізькому районі від вибуху касетних боєприпасів загинули вже шестеро людей.

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Важливо! Якщо ви бачите підозрілі предмети, не підходьте до них та не беріть їх. Слід негайно телефонувати 101 та 102. Адже дотримання таких правил може врятувати життя. Також обов'язково говоріть про це дітям. Оскільки касетні боєприпаси не схожі на звичайні снаряди, вони можуть підіймати їх через цікавість. Часто жертвами цього типу озброєння стають саме неповнолітні.

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