Зафіксовані випадки обстрілів "Градами", "Торнадо" і "Смерчами". Детально описав ситуацію у своєму звіті за день голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вількул. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його звернення.

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Обстрілювали кілька громад

Росіяни не просто обстрілюють мирних жителів, а використовують, зокрема, касетні боєприпаси. Були обстріли в районі кількох громад:

  • Нововоронцовської;
  • Високопольської;
  • Кочубеївської;
  • Апостолівської.

Це озброєння вкрай небезпечне для цивільних

Слід зауважити, що касетні боєприпаси заборонені Женевською конвенцією. Це зумовлено тим, що вони вкрай небезпечні саме для мирного населення в зоні бойових дій.

З початку війни наші піротехніки та сапери вже ліквідували понад 1500 цих варварських боєприпасів (Касетних – 24 канал). Вони можуть вибухнути, вже перебуваючи на землі, через добу, деякі можуть протягом тижня або місяця,
– акцентував Вілкул.

Він додав, що інколи бувають і вибухи від зміни температур. При цьому деякі з таких вибухових пристроїв можуть бути непомітними. Для прикладу, коли застрягли в землі під травою.

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Знайдений нещодавно російський касетний боєприпас / Фото Нацполіції

Сильно постраждав літній чоловік

Голова адміністрації розповів, що в цей день сталася жахлива подія в селі Мала Костромка. Там мирний житель зібрав 7 таких "касет". Він приніс їх до власного додому та почав розбирати. Це призвело до вибуху.

Літній чоловік вижив, але сильно постраждав і потрапив до лікарні. А загалом від 24 лютого у Криворізькому районі від вибуху касетних боєприпасів загинули вже шестеро людей.

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