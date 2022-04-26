Оккупанты беспощадно обстреливают Попасную и Лисичанск: люди не выходят из подвалов

Российские оккупанты продолжают обстреливать Луганскую область. В результате вражеских ударов по Попасной жители буквально заблокированы в подвалах.

Как отмечает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, за минувшие сутки оккупанты 17 раз обстреляли мирное население. Больше всего пострадали от ударов Попасна, Лисичанск, а также Горная община.

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Оккупанты используют всю свою силу

Из всего, что у них (оккупантов – 24 канал) есть. Из всего они бьют по Попасной. Артиллерия, авиация. Сейчас даже стрелковые бои идут. Люди заблокированы в подвалах,

– рассказал руководитель Попаснянского городского ВГА Николай Ханатов.

Он добавил, что люди пытаются завозить пищу, воду, а также предметы гигиены. В обратном направлении местные власти эвакуируют жителей.

Попасную оккупанты атаковали четыре раза, а Лисичанск – дважды. Известно о повреждениях домов: два – в Лисичанске, два – в Попасной, а также по меньшей мере один – в Горном. Что касается возможных жертв атаки, то информацию проверяют.

Не утихают бои в районе Рубежного. Также оккупанты не оставляют попыток захватить Попасную.

Нашим военным удалось отбить за минувшие сутки шесть вражеских атак. Бойцы уничтожили четыре вражеских танка, пять артиллерийских систем, тринадцать единиц бронированной техники, пятнадцать единиц автомобильной техники, две машины с топливом, а также одну зенитную установку. А подразделения ПВО сбили два самолета и три БПЛА типа "Орлан-10".

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