Маленькая девочка получила ранение

Утром 10 марта враг совершил обстрел села Гоголев возле Броваров. Обстрел произошел в промежутке между 3 и 6 утра.

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Сообщается, что оккупанты выпустили две ракеты. В результате уничтожены и изуродованы дома.

К счастью, никто не погиб. Но маленькая девочка получила ранения.

Оккупанты беспощадно обстреляли поселок Гоголев возле Броваров / Фото телеграм "Оперативный ВСУ"

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