Устранена аварийность около 250 балконов
Ликвидация последствий бомбардировок орды продолжалась 4 дня. Из-за обстрелов повреждения получили 19 многоэтажных домов.
К теме Рашисты нанесли по Житомирщине более 40 авиационных ударов
Спасатели восстановили кровли в трех многоэтажках. Сообщается, что во всех подъездах отремонтированы входные двери и обустроены ветровые окна.
Также устранена аварийность около 250 балконов. От обломков и стекла убрали придомовые территории.
Подписывайтесь на телеграмм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.
К теме – Оккупанты попали в нефтебазу на Житомирщине: смотрите видео