Усунено аварійність близько 250 балконів

Ліквідація наслідків бомбардувань орди тривала 4 дні. Через обстріли ушкоджень зазнали 19 багатоповерхових будинків.

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Рятувальники відновили покрівлі у трьох багатоповерхівках. Повідомляється, що в усіх під'їздах відремонтовано вхідні двері та облаштовано вітрові вікна.

Також усунено аварійність близько 250 балконів. Від уламків та скла прибрали прибудинкові території.

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