Маленька дівчинка отримала поранення

Вранці 10-го березня ворог здійснив обстріл села Гоголів, що біля Броварів. Обстріл відбувся у проміжку між 3 та 6 ранку.

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Повідомляється, що окупанти випустили дві ракети. Унаслідок цього знищені та понівечені будинки.

На щастя, ніхто не загинув. Натомість маленька дівчинка отримала поранення.

Окупанти нещадно обстріляли селище Гоголів біля Броварів / Фото телеграм "Оперативний ЗСУ"

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