Об этом сообщили в Фейсбуке Операция объединенных сил. В ведомстве отметили, что украинские вооруженные силы прорвали позиции оккупантов в районе Беловодска в Луганской области.

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Оккупанты сбежали с поля боя

Наши подразделения прорвали позиции захватчиков и закрепили успех контрнаступлением,

– говорится в сообщении.

В министерстве заявили, что понеся значительные потери, российские подразделения спасаются бегством с поля боя в направлении границы РФ.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.



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