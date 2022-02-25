Об этом сообщили в Фейсбуке Операция объединенных сил. В ведомстве отметили, что украинские вооруженные силы прорвали позиции оккупантов в районе Беловодска в Луганской области.
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Оккупанты сбежали с поля боя
Наши подразделения прорвали позиции захватчиков и закрепили успех контрнаступлением,
– говорится в сообщении.
В министерстве заявили, что понеся значительные потери, российские подразделения спасаются бегством с поля боя в направлении границы РФ.