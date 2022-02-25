Про це повідомили у фейсбуці Операція об'єднаних сил. У відомстві зазначили, що Українські Збройні сили прорвали позиції окупантів в районі Біловодська у Луганській області.

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Окупанти втекли з поля Бою

Наші підрозділи прорвали позиції загарбників та закріпили успіх контрнаступом,

– йдеться в повідомленні.

У міністерстві заявили, що зазнавши значних втрат, російські підрозділи рятуються втечею з поля бою у напрямку кордону РФ.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



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