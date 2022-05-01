Об этом рассказали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Заметили, что оккупанты препятствуют свободному перемещению людей и не позволяют выезжать на подконтрольную Украине территорию.

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Кроме этого, захватчики пытаются создать свою псевдовласть на временно оккупированных территориях.

Призываем граждан продолжать тотальное сопротивление оккупантам,

– призывали в Генштабе.

Что оккупанты делают на Херсонщине

Россияне захватили часть Херсонской области. В частности, они контролируют Каховку, где начали вводить новую валюту – российские рубли.

Оккупанты сообщили людям, что пользоваться можно и гривной. Они приказали предпринимателям с 1 мая указывать цену в рублях и гривнах.

Ситуация в Мариуполе

Рашисты в Мариуполе распространяют листовки с "новыми правилами жизни". Советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что сообщение оккупантов является абсолютным воплощением ограничения свободы, передвижения и прав человека оккупационным режимом.

В открытках говорится, что обналичить деньги с карточек в наличные деньги невозможно. Оккупанты подчеркнули, что обеспечивать мариупольцев Россия не планирует. Также не будут восстанавливать разрушенное жилье. Кроме этого, рашисты будут проводить "фильтрационные мероприятия", которые называются верификацией, для всех жителей города.

Оккупанты якобы позволяют выезжать из города на подконтрольную Украине территорию. Тем не менее, заявляют о "страшных украинцах", которые сразу отправят всех на фронт.

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Ситуация на фронте 1 мая: коротко