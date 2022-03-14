Изменение стратегии россиян

Однако до сих пор продолжают обстреливать жилые кварталы. Об этом рассказал военный эксперт Сергей Жданов в эфире 24 канала.

Внимание 14 марта организовано 10 гуманитарных коридоров: большинство – из Киевщины

Они (россияне – 24 канал) боятся прямых боевых столкновений с Вооруженными Силами Украины,

– заявил Жданов.

Поэтому они полностью сосредоточились на гражданских объектах и ​​мирном населении.

Более того, оккупанты считают, что чем больше они убьют гражданских и уничтожат наши города, тем быстрее ускорят победу. К сожалению, сейчас именно так себя ведет Россия в целом.