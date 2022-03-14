Зміна стратегії росіян

Однак, досі продовжують обстрілювати житлові квартали. Про це розповів військовий експерт Сергій Жданов у ефірі 24 каналу.

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Вони (росіяни – 24 канал) бояться прямих бойових зіткнень зі Збройними Силами України,

– заявив Жданов.

Саме тому вони повністю зосередились на цивільних об'єктах та мирному населенні.

Ба більше, окупанти вважають, що чим більше вони вб'ють цивільних і знищать наші міста, тим швидше прискорять перемогу. На жаль, зараз саме так поводиться Росія загалом.