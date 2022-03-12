Оккупанты бомбили аэропорт в Кропивницком и железнодорожную станцию

После объявления воздушной тревоги в Кировоградской области были слышны взрывы. По предварительной информации, бомбили аэропорт в Кропивницком и Канатовом.

В Канатовом обстреливали станцию ОЖД на линии Знаменка. Об этом 24 каналу сообщили в Офисе Президента.

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Серия взрывов по Украине

Отметим, что около 07:10 сообщили о взрывах в Кропивницком. Перед этим что-то взорвалось в Николаеве и Днепре.

Кроме того, орки снова бомбили нефтебазу в Василькове.

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