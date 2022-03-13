Оккупанты бомбят Чернигов, Сумы, Николаев, Мариуполь, Авдеевку и Волноваху – Генштаб
13 марта 2022 , 14:12Читати новину українською
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
Российские военные преступники производят ракетно-бомбовые удары и артиллерийское поражение объектов гражданской инфраструктуры.
В Генштабе ВСУ сообщили, что больше всего сейчас обстреливают Чернигов, Сумы, Николаев, Мариуполь, Авдеевку, Волноваху и пригорода больших населенных пунктов по всей территории Украины.
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Удары наносят и по группировкам войск Вооруженных Сил Украины,
– сообщил Генштаб.
Также есть информация, что в ходе перегруппировки войск неприятеля осуществляется подготовка дополнительных подразделений для ведения боевых действий на территории Украины.
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