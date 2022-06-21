Оккупанты бросили много техники и личного состава, – Гайдай о захвате Тошковки

Оккупантам удалось захватить поселок Тошковка в Луганской области. Враг бросил на это огромное количество техники и личного состава.

Так, россияне направили в Тошковку много тяжелой техники, поэтому имели успех. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Ранее об оккупации Тошковки сообщил глава районной военной администрации Роман Власенко. Он отмечал, что напряженная ситуация и в Северодонецке, там продолжаются бои.

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне также захватили населенные пункты Подлесное и Мирная Долина. Они пробуют закрепиться на занятых рубежах. Также имели частичный успех вблизи Горного. Наши защитники отбили вражеский штурм в направлении Высокого.

Оккупанты хотят окружить наши войска

Гайдай отметил, что россияне снова пытаются окружить наши войска по трассе Лисичанск – Бахмут. Однако безуспешно.

Россияне сверхмощно обстреливают Лисичанск. Вчера, 20 июня, обстрелы были целый день, враг разбивал дома. К сожалению, есть погибшие. Однако Гайдай заверил, что войти в город и отрезать его оккупанты не могут. Каждый день у россиян – десятки погибших и вдвое больше раненых, больницы у них переполнены.

В подвалах "Азота" остаются люди. Полиция и нацгвардейцы регулярно уговаривают их эвакуироваться из Северодонецка, людям подвозят еду и лекарства. На эвакуацию гражданские не соглашаются.

Будет ли эта неделя решающей

Специалисты Института изучения войны отмечали, что эта неделя в Луганской области может быть решающей, а бои еще более интенсивными. Однако Гадай отметил, что захватчики теперь с датами не спешат, то есть не спешат ставить себе "дедлайны". Они осуществляют ползучую тактику – обстреливают все вокруг. Украинские военные продолжают защищать Луганщину.

Кстати, на Донецком направлении российские оккупанты перегруппировались, чтобы усилиться возле Бахмута. Враг сформировал там сводное подразделение. Переформировали 2 вражеских батальонных тактических группы в одну сводную батальонную тактическую группу. Опять же – все из-за безумных потерь.

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