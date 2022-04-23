Их высадили на железнодорожной станции близ Владивостока, что в тысячи километрах от родного дома.

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Мариуполь фактически зачищают от людей

В Мариупольском городском совете возмущены такими действиями оккупантов: они буквально уничтожили город, после чего вывозят гражданских в депрессивные районы России.

Территория для коридора в Крым им нужна, люди – нет. Сначала россияне почти сравняли город с землей. Затем из-за международного давления выпустили половину населения в сторону Запорожья. Всех других депортируют в самые депрессивные районы россии,

– отмечают в горсовете.

Там также напомнили, что сейчас работает специальный контакт-центр Мариупольского горсовета, где собирают информацию о депортированных. Туда можно позвонить по телефонам:

+38 (050) 345 1555

+38 (067) 345 1555

Контакт-центр работает ежедневно с 8:00 до 17:00.

Напомним, Мариуполь находится в блокаде уже около 2 месяцев. В городе – гуманитарная катастрофа. Оккупанты уже свезли мобильные крематории, чтобы скрыть свои военные преступления. Кроме того, в Мангуше, близ Мариуполя, нашли гигантскую братскую могилу, где могут быть похоронены тысячи человек. Украина пытается эвакуировать людей из города, однако россияне постоянно блокируют зеленые коридоры. Несмотря на это, 23 апреля в Мариуполе запланирована эвакуация в Запорожье. Оккупанты же готовят параллельный коридор в Россию

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