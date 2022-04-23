Їх висадили на залізничній станції поблизу Владивостока, що за тисячі кілометрів від рідного дому.

Важливо Росіяни пробують придушити спротив захисників Маріуполя: поновили авіаудари по "Азовсталі"

Маріуполь фактично зачищають від людей

У Маріупольській міській раді обурені такими діями окупантів: вони буквально знищили місто, після чого вивозять цивільних в депресивні райони Росії.

Територія для коридору в Крим їм потрібна, люди – ні. Спочатку росіяни майже зрівняли місто з землею. Потім через міжнародний тиск випустили половину населення у бік Запоріжжя. Всіх інших депортують до найдепресивніших районів росії, – наголошують в міськраді.

Там також нагадали, що зараз працює спеціальний контакт-центр Маріупольської міськради, де збирають інформацію про депортованих. Туди можна подзвонити за телефонами:

+38 (050) 345 1555

+38 (067) 345 1555

Контакт-центр працює щоденно з 8:00 по 17:00.

Нагадаємо, Маріуполь перебуває в блокаді вже майже 2 місяці. В місті – гуманітарна катастрофа. Окупанти вже звезли мобільні крематорії, щоб приховати свої воєнні злочини. Крім того, у Мангуші, що поблизу Маріуполя, вже знайшли гігантську братську могилу, де можуть бути поховані тисячі людей. Україна намагається евакуювати людей з міста, однак росіяни постійно блокують зелені коридори. Попри це, на 23 квітня в Маріуполі запланована евакуація до Запоріжжя. Окупанти ж готують паралельний коридор в Росію

До теми – Окупанти готують паралельний коридор у Росію під час евакуації людей з Маріуполя: дивіться відео