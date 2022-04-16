Руководитель отдела Изюмского городского совета Максим Стрельник рассказал, что жителям города было предложено выехать в Россию самостоятельно, но те отказывались.

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Тогда их принудительно вывезли на автобусах из временно оккупированного Изюма.

Российские оккупанты в сотрудничестве с местными предателями организовали принудительную депортацию из города более 50 изюмчан. Автобусы с людьми пересекли границу в пункте пропуска Чугуновка и дальше направились в неизвестном направлении,

– написал Стрельник.

В городском совете Изюма призывают родственников, находящихся на подконтрольной территории Украины, обращаться к стражам порядка, а депортированным украинцам – не отдавать свои паспорта и не подписывать никаких документов.

"Рекомендуем нашим землякам, чтобы они по возможности избегали контактов с вооруженными лицами, не сообщали какой-либо персональной информации о себе или членах семьи, не подписывали документы и не предоставляли никому своих паспортов", – добавил Стрельник.

Начальник отдела Изюмского горсовета отмечает, что российские оккупанты вместе с местными коллаборантами дезинформируют жителей и распространяют неправдивую информацию , что Киев и Харьков упали, а Изюм просто "сдали".

Добавим, что 16 апреля в телеграмм-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова появилось сообщение о якобы "размещении во временных пунктах в Белгороде 58 изюмчан и 49 харьковчан".

К слову, в районе города Изюм Харьковской области враг сосредоточил до 22-х батальонных тактических групп. Советник главы ОП Алексей Арестович отметил , что сейчас там сосредоточено около 15 тысяч российских военных, по другим направлениям – по 3 или 4 тысячи оккупантов.